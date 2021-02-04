Порье намекнул на третий бой с Макгрегором
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, намекнул, что проведёт третий поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Напомним, в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.
«Знаете, мы собираемся сделать это в третий раз», — написал Порье в своём «твиттере».
На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.
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