Порье намекнул на третий бой с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, намекнул, что проведёт третий поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

«Знаете, мы собираемся сделать это в третий раз», — написал Порье в своём «твиттере».

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.