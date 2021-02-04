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Кокляев: никто не знает, что будет с Емельяненко

Кокляев: никто не знает, что будет с Емельяненко
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, что не знает, чем в настоящее время занимается боец MMA Александр Емельяненко. В последнее время Емельяненко крайне редко появляется в публичном пространстве.

«Никто не знает, что с Александром будет. Может, он сейчас в карты играет, на деньги, которые получил от боя с Исмаиловым. Может, он пока ещё мои проигрывает.

Никто не знает, что с Александром. Вернётся ли он в октагон или на ринг, тоже непонятно.
Это человек, живущий на своей планете. Человек, у которого свои принципы. Человек, который по-своему смотрит на мир, на жизнь, на людей, на происходящее вокруг. Сложно его предугадать», — приводит слова Кокляева «РЕН ТВ».

Напомним, в 2019 году Емельяненко и Кокляев провели боксёрский поединок, завершившийся победой Александра нокаутом в первом раунде.

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