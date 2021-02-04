Стала известна дата проведения первого турнира Bellator в 2021 году

Первый турнир MMA-промоушена Bellator в 2021 году состоится 9 апреля, соревнования примет арена в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Об этом сообщает издание MMAFighting.
Изначально планировалось, что первый турнир Bellator в 2021 году пройдёт в феврале. Однако возобновление состязаний пришлось отложить. Причины такого решения не называются.
В 2020 году в Bellator провели 18 турниров. Ранее президент промоушена Скотт Кокер утверждал, что в 2021 году планируется провести от 22 до 26 турниров.
Напомним, действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе является россиянин Вадим Немков, на счету которого 12 побед и два поражения. Также в промоушене выступает легендарный боец MMA Фёдор Емельяненко, у которого 39 побед и шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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