37-летний Проводников объявил о готовности вернуться в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников заявил, что готов возобновить карьеру и побороться за чемпионский пояс. В настоящий момент 37-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
«Пока думаю, идти на второй срок или нет в сентябре 2021 года. Всё-таки это не моё. Тут должно быть желание моего народа. Если жители, мои земляки, не захотят, чтобы я шёл, тогда в сентябре этого года я возобновлю профессиональную карьеру, намерен побороться за самые высокие титулы.
Мой тренер Джоэл Диас сказал, что будет рад меня видеть в своём лагере и соскучился по работе со мной. Я держу себя в прекрасной форме и намерен пройти путь до нового титульного боя. Уверен, что вполне способен вновь стать чемпионом мира по боксу», — цитирует его ТАСС.
Последний бой Проводников провёл в июне 2016 года. На его счету 25 побед (в том числе 18 нокаутом) и пять поражений.
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