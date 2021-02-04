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Грузинский боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову

Грузинский боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Бокс/ММА / UFC 0

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, как неудачно нырнул в покрытую льдом прорубь, из-за чего разбил голову.

«Я подумал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем увидел пруд, где, как мне показалось, были снег и вода. Но оказалось, что там лёд и ветки деревьев. Пробив лёд, я почувствовал, как лопнула кожа», — написал Двалишвили в своём «инстаграме».

Спортсмен добавил, что ему наложили швы, в настоящее время он чувствует себя хорошо.

30-летний Двалишвили выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Последний поединок он провёл в августе 2020 года, победив Джона Додсона единогласным решением судей. Всего на его счету 16 боёв в MMA, в которых он одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.

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