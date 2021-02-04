Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Файткард турнира MMA Серия-25: Шторм

Файткард турнира MMA Серия-25: Шторм
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

6 февраля в Омске состоится турнир «ММА Серия-25: Шторм», организованный совместно с авторской школой единоборств «Шторм» Александра Шлеменко, а также новой командой легендарного бойца STORM Shlemenko ight team.

Главным событием турнира «ММА Серия-25: Шторм» станет поединок Александра Осетрова (5-2) и Нуржигита Караева (8-4-1). Осетров является ветераном таких престижных организаций, как M-1 Global и RCC, а предстоящий поединок станет для бойца команды STORM Shlemenko fight team первым в ММА Серии – и сразу же Александру доверено место в главном событии турнира. Для 24-летнего омича предстоящий бой окажется первым за более чем год, так что, можно сказать, Александр перезапускает карьеру.

Соперник Осетрова – Нуржигит Караев из Кыргызстана. Этот боец уже дважды отметился в эфире телеканала «М-1 Глобал»: в первом случае в турнире «ММА Серия-10» он одолел Саида Гаджиева, а во втором в турнире «M-1 Selection Online» спустя два месяца уступил другому ученику Александра Шлеменко Мири Садыгову. В данный момент Караев ведёт серию из двух побед, а всего за прошлый год Нуржигит выступил аж пять раз: в трёх боях вышел триумфатором, а проиграл лишь однажды.

Файткард турнира «MMA Серия-25»:

Александр Осетров (Россия) — Нуржигит Караев (Кыргызстан)
Александр Подмарев (Россия) — Магомед Алиев (Россия)
Алексей Шуркевич (Россия) — Улугбек Осканов (Кыргызстан)
Мири Садыгов (Россия) — Амирхан Зоидов (Россия)
Юлия Островерхова (Россия) — Дарья Банкина (Россия)
Владислав Шабалин (Россия) — Денис Кириллов (Россия)
Антон Митрофанов (Россия) — Валмир Галиев (Россия)
Евгений Щербаков (Россия) — Рашад Галайчиев (Россия)
Карен Амбурцумян (Россия) — Махмуд Рахманов (Россия)
Вячеслав Мещеркин (Россия) — Константин Булыгин (Россия).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021