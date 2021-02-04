Файткард турнира MMA Серия-25: Шторм

6 февраля в Омске состоится турнир «ММА Серия-25: Шторм», организованный совместно с авторской школой единоборств «Шторм» Александра Шлеменко, а также новой командой легендарного бойца STORM Shlemenko ight team.



Главным событием турнира «ММА Серия-25: Шторм» станет поединок Александра Осетрова (5-2) и Нуржигита Караева (8-4-1). Осетров является ветераном таких престижных организаций, как M-1 Global и RCC, а предстоящий поединок станет для бойца команды STORM Shlemenko fight team первым в ММА Серии – и сразу же Александру доверено место в главном событии турнира. Для 24-летнего омича предстоящий бой окажется первым за более чем год, так что, можно сказать, Александр перезапускает карьеру.



Соперник Осетрова – Нуржигит Караев из Кыргызстана. Этот боец уже дважды отметился в эфире телеканала «М-1 Глобал»: в первом случае в турнире «ММА Серия-10» он одолел Саида Гаджиева, а во втором в турнире «M-1 Selection Online» спустя два месяца уступил другому ученику Александра Шлеменко Мири Садыгову. В данный момент Караев ведёт серию из двух побед, а всего за прошлый год Нуржигит выступил аж пять раз: в трёх боях вышел триумфатором, а проиграл лишь однажды.



Файткард турнира «MMA Серия-25»:



Александр Осетров (Россия) — Нуржигит Караев (Кыргызстан)

Александр Подмарев (Россия) — Магомед Алиев (Россия)

Алексей Шуркевич (Россия) — Улугбек Осканов (Кыргызстан)

Мири Садыгов (Россия) — Амирхан Зоидов (Россия)

Юлия Островерхова (Россия) — Дарья Банкина (Россия)

Владислав Шабалин (Россия) — Денис Кириллов (Россия)

Антон Митрофанов (Россия) — Валмир Галиев (Россия)

Евгений Щербаков (Россия) — Рашад Галайчиев (Россия)

Карен Амбурцумян (Россия) — Махмуд Рахманов (Россия)

Вячеслав Мещеркин (Россия) — Константин Булыгин (Россия).