Файткард турнира MMA Серия-25: Шторм

6 февраля в Омске состоится турнир «ММА Серия-25: Шторм», организованный совместно с авторской школой единоборств «Шторм» Александра Шлеменко, а также новой командой легендарного бойца STORM Shlemenko ight team.
Главным событием турнира «ММА Серия-25: Шторм» станет поединок Александра Осетрова (5-2) и Нуржигита Караева (8-4-1). Осетров является ветераном таких престижных организаций, как M-1 Global и RCC, а предстоящий поединок станет для бойца команды STORM Shlemenko fight team первым в ММА Серии – и сразу же Александру доверено место в главном событии турнира. Для 24-летнего омича предстоящий бой окажется первым за более чем год, так что, можно сказать, Александр перезапускает карьеру.
Соперник Осетрова – Нуржигит Караев из Кыргызстана. Этот боец уже дважды отметился в эфире телеканала «М-1 Глобал»: в первом случае в турнире «ММА Серия-10» он одолел Саида Гаджиева, а во втором в турнире «M-1 Selection Online» спустя два месяца уступил другому ученику Александра Шлеменко Мири Садыгову. В данный момент Караев ведёт серию из двух побед, а всего за прошлый год Нуржигит выступил аж пять раз: в трёх боях вышел триумфатором, а проиграл лишь однажды.
Файткард турнира «MMA Серия-25»:
Александр Осетров (Россия) — Нуржигит Караев (Кыргызстан)
Александр Подмарев (Россия) — Магомед Алиев (Россия)
Алексей Шуркевич (Россия) — Улугбек Осканов (Кыргызстан)
Мири Садыгов (Россия) — Амирхан Зоидов (Россия)
Юлия Островерхова (Россия) — Дарья Банкина (Россия)
Владислав Шабалин (Россия) — Денис Кириллов (Россия)
Антон Митрофанов (Россия) — Валмир Галиев (Россия)
Евгений Щербаков (Россия) — Рашад Галайчиев (Россия)
Карен Амбурцумян (Россия) — Махмуд Рахманов (Россия)
Вячеслав Мещеркин (Россия) — Константин Булыгин (Россия).
- 4 февраля 2021
-
17:38
-
16:30
-
15:09
-
14:11
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:31
-
07:50
-
00:21
- 3 февраля 2021
-
23:58
-
22:56
-
21:32
-
20:39
-
19:50
-
19:00
-
17:54
-
16:21
-
16:17
-
15:54
-
15:10
-
14:18
-
14:17
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
07:45
-
03:14
-
02:59
-
00:48
- 2 февраля 2021
-
23:23