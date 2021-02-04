Уайдман: яркая победа над Холлом вернёт меня в борьбу за титул

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился ожиданиями от поединка с Юрайей Холлом. Ранее стало известно, что Уайдман заразился коронавирусом, из-за чего его бой с Холлом был перенесён на неопределённый срок.
«Чувствую себя настоящим зверем. Я полностью вовлечён в подготовку к бою. Я хочу заявить о себе. Мне будет крайне сложно побить. Я пойду на него, и всё может закончиться уже в первом раунде. Хотя я могу сломать его и чуть позже. Яркая победа вернёт меня в борьбу за титул, пусть я и буду находиться в двух-трёх боях от него. Кроме того у меня солидное резюме. Я очень взволнован, потому что чувствую, что могу завершить карьеру на высокой ноте», — приводит слова Вайдмана BJPenn.
Уайдман последний раз появлялся в октагоне в августе 2020 года, победив решением судей Омари Ахмедова. Благодаря этому ему удалось прервать серию из двух поражений. Что касается Холла, он последнюю схватку провёл в октябре 2020 года, досрочно победив Андерсона Силву.
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