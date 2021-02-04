Логан Пол: бой с Мейвезером состоится в любом случае, он уже побил рекорды по продажам PPV

YouTube-блогер Логан Пол сообщил, что его поединок с Флойдом Мейвезером побил все рекорды по предварительным продажам pay-per-view. Напомним, бой должен был состояться 20 февраля 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён.



«Бой состоится в любом случае, так что относитесь проще к слухам, будто к этому поединку нет интереса. Этот поединок уже побил все рекорды по предварительным продажам pay-per-view. Мы рассчитываем устроить бой на заполненной арене. Мне остаётся только тренироваться и спарринговать как можно больше. Я верю, что с каждым днём прибавляю, а Мейвезер только стареет. Я готов драться в любое время в любом месте», — приводит слова Логана Пола Mirror.



25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.



43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем из своих боёв, в августе 2017 года, он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.



На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.