Усик: за патриотизмом прячутся грязнейшие люди

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик сообщил, что в прошлом ему неоднократно предлагали сменить гражданство. Спортсмен поделился также своими мыслями о том, во что сейчас превращают понятие патриотизма.

«Считаю, что патриотизм — это то, за чем прячутся. Прячутся всякие грязнули. Прямо грязнейшие люди. Я сын своей страны, очень сильно её обожаю и люблю. Мне предлагали достаточно много раз, за очень немаленькие суммы поменять гражданство. Пять-шесть стран предлагали. Прямо нормальный кэш. И говорили, что это только за моё согласие поменять паспорт. В дальнейшем потом, по контракту, обещали ещё много денег. Но не всё же за деньги можно купить.

Я люблю свою страну. Стараюсь её развивать в разных родах деятельности: в спорте прославлять, поднимать флаг, строить бизнес и платить здесь налоги. И я хочу здесь жить. Хочу, чтобы мои дети жили здесь. Мы, кстати, об этом часто говорим с супругой», — сказал Усик в интервью, размещённом на канале «Ходят слухи» в YouTube.