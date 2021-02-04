В UFC вспомнили яркую победу Волкова над Штруве

Пресс-служба UFC на официальной странице промоушена в «Инстаграме» показала развязку поединка Алексндра Волкова со Стефаном Штруве.

«Чем больше они, тем тяжелее Александр Волков заставляет их рассыпаться», — сказано в сообщении. В пост вложено не только видео нокаута, но и несколько ярких фото.

Бой Волкова со Штруве состоялся в сентябре 2017 года на турнире в Роттердаме (Нидерланды). Тогда Волков остановил самого высокого бойца лиги в третьем раунде.

Соответствующее видео доступно на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Очевидно, что в UFC разместили видео перед схваткой Александра Волкова с Алистаром Оверимом. Этот поединок состоится в ночь на 7 января по московскому времени и возглавит турнир UFC Вегас 18.