Опубликован полный кард турнира UFC 258

Стал известен кард турнира UFC 258, который будет проходить 14 февраля в Лас-Вегасе (США). Список боёв обнародовала пресс-служба промоушена.
В главном поединке вечера титул в полусреднем весе оспорят Камару Усман и Гилберт Бернс. Этот бой будет единственным титульным на турнире. В мэйн-карде также состоится поединок Келвина Гастелума и Йена Хейниша.
Полный кард UFC 258
Основной кард:
Камару Усман — Гилберт Бернс (титульный бой, полусредний вес)
Мэйси Барбер — Алекса Грассо
Келвин Гастелум — Йен Хейниш
Педро Муньоз — Джимми Ривера
Маки Питоло — Джулиан Маркез
Прелимы:
Джим Миллер — Бобби Грин
Родолфо Вийера — Энтони Эрнандез
Белал Мухаммад — Диего Лима
Полиана Виана — Маллори Мартин
Ранние прелимы:
Рики Симон — Брайан Келлехер
Габриэл Грин — Филип Роу
Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик.
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