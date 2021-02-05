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Опубликован полный кард турнира UFC 258

Опубликован полный кард турнира UFC 258
Бокс/ММА / UFC 0
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Стал известен кард турнира UFC 258, который будет проходить 14 февраля в Лас-Вегасе (США). Список боёв обнародовала пресс-служба промоушена.

В главном поединке вечера титул в полусреднем весе оспорят Камару Усман и Гилберт Бернс. Этот бой будет единственным титульным на турнире. В мэйн-карде также состоится поединок Келвина Гастелума и Йена Хейниша.

Полный кард UFC 258

Основной кард:

Камару Усман — Гилберт Бернс (титульный бой, полусредний вес)
Мэйси Барбер — Алекса Грассо
Келвин Гастелум — Йен Хейниш
Педро Муньоз — Джимми Ривера
Маки Питоло — Джулиан Маркез

Прелимы:

Джим Миллер — Бобби Грин
Родолфо Вийера — Энтони Эрнандез
Белал Мухаммад — Диего Лима
Полиана Виана — Маллори Мартин

Ранние прелимы:

Рики Симон — Брайан Келлехер
Габриэл Грин — Филип Роу
Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик.

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