Опубликован полный кард турнира UFC 258

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Стал известен кард турнира UFC 258, который будет проходить 14 февраля в Лас-Вегасе (США). Список боёв обнародовала пресс-служба промоушена.

В главном поединке вечера титул в полусреднем весе оспорят Камару Усман и Гилберт Бернс. Этот бой будет единственным титульным на турнире. В мэйн-карде также состоится поединок Келвина Гастелума и Йена Хейниша.

Полный кард UFC 258

Основной кард:

Камару Усман — Гилберт Бернс (титульный бой, полусредний вес)

Мэйси Барбер — Алекса Грассо

Келвин Гастелум — Йен Хейниш

Педро Муньоз — Джимми Ривера

Маки Питоло — Джулиан Маркез

Прелимы:



Джим Миллер — Бобби Грин

Родолфо Вийера — Энтони Эрнандез

Белал Мухаммад — Диего Лима

Полиана Виана — Маллори Мартин

Ранние прелимы:

Рики Симон — Брайан Келлехер

Габриэл Грин — Филип Роу

Джиллиан Робертсон — Миранда Маверик.