Вердум предупредил Волкова о сильных сторонах Оверима

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердум поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима, которые сразятся в ночь с 6 на 7 февраля мск.
«У Оверима есть нокаутирующая мощь и опыт, чтобы контролировать нужную дистанцию. Я считаю, что он неудобный соперник для Волкова», — приводит слова Волкова Sherdog.
32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.
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