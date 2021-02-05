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Вердум предупредил Волкова о сильных сторонах Оверима

Вердум предупредил Волкова о сильных сторонах Оверима
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердум поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима, которые сразятся в ночь с 6 на 7 февраля мск.

«У Оверима есть нокаутирующая мощь и опыт, чтобы контролировать нужную дистанцию. Я считаю, что он неудобный соперник для Волкова», — приводит слова Волкова Sherdog.

32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.

В UFC показали, как изменился Волков с момента дебюта в промоушене. Фото
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