Пейдж Ванзант показала, как теряла вес перед дебютом в BKFC. Видео
Бывшая участница турниров UFC Пейдж Ванзант, которая готовится к дебюту в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, выложила на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она теряла вес перед дебютом в промоушене.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове», где она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.
Напомним, Ванзант проведёт дебютный поединок в Bare Knuckle FC в ночь с 5 на 6 февраля мск. Её соперницей станет Бритейн Харт. Спортсменки устроили скандал в ходе дуэли взглядов.
«Упс, забыла, в каком я спорте». Ванзант пыталась удушить соперницу в битве взглядов
Конфликт выглядел невероятно правдоподобным. Похоже, Bare Knuckle FC сорвал куш, подписав секс-символ ММА.
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