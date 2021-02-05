Пейдж Ванзант показала, как теряла вес перед дебютом в BKFC. Видео

Бывшая участница турниров UFC Пейдж Ванзант, которая готовится к дебюту в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, выложила на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она теряла вес перед дебютом в промоушене.

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове», где она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.

Напомним, Ванзант проведёт дебютный поединок в Bare Knuckle FC в ночь с 5 на 6 февраля мск. Её соперницей станет Бритейн Харт. Спортсменки устроили скандал в ходе дуэли взглядов.