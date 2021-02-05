Умар Нурмагомедов — президенту UFC: я лечу в Америку. Надеюсь, не зря
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к президенту промоушена Дане Уайту. Напомним, ранее Нурмагомедов обратился к Уайту с просьбой дать ему бой в ближайшее время.
«Дана, я лечу в Америку. Надеюсь, не зря», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото из аэропорта.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Умара Нурмагомедова.
Напомним, в январе 25-летний Нурмагомедов дебютировал в UFC. Его соперником был казахстанский боец Сергей Морозов. Бой завершился во втором раунде, после того как Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём, вынудив соперника сдаться. Всего на счету российского спортсмена 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах.
У. Нурмагомедов обратился к президенту UFC
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