Умар Нурмагомедов — президенту UFC: я лечу в Америку. Надеюсь, не зря

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к президенту промоушена Дане Уайту. Напомним, ранее Нурмагомедов обратился к Уайту с просьбой дать ему бой в ближайшее время.

«Дана, я лечу в Америку. Надеюсь, не зря», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к фото из аэропорта.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Умара Нурмагомедова.

Напомним, в январе 25-летний Нурмагомедов дебютировал в UFC. Его соперником был казахстанский боец Сергей Морозов. Бой завершился во втором раунде, после того как Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём, вынудив соперника сдаться. Всего на счету российского спортсмена 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах.