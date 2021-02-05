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Усман Нурмагомедов проспорил Исламу Махачеву, пришлось отжиматься на парковке

Усман Нурмагомедов проспорил Исламу Махачеву, пришлось отжиматься на парковке
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» поделился забавным видео о том, как Усман Нурмагомедов выполняет условия проигранного спора.

В ролике оба мужчины сидят в машине. В один из моментов Усман говорит коллеге, что, если тот попадёт мусором в стоящий впереди бак, он выйдет и отожмётся на парковке 40 раз. Махачев выполнил условия пари, и Нурмагомедову пришлось сдержать обещание.

«Усман, ты ещё молодой», — написал под видео Ислам.

Видео доступно на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Следующий бой он проведёт с американским бойцом MMA Дрю Добером.

Что касается Усмана Нурмагомедова, то ему в ближайшее время предстоит дебют в Bellator.

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