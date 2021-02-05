Смит дал прогноз на бой Волков — Оверим

Американский боец MMA Энтони Смит, выступающий в UFC в полутяжёлом весе, поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима, которые сразятся на турнире UFC Вегас 18 в ночь с 6 на 7 февраля мск.

«Я, скорее всего, выберу Волкова. Думаю, он сможет использовать свои габариты и держать дистанцию. Оверим в предыдущих поединках стал часто использовать грэпплинг. Но, я думаю, Волков справится с этим. Останется на ногах и не даст себя повалить», — цитирует Смита ESPN.

32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.