Хабиб Нурмагомедов: благодаря «Инстаграму» видно, в чьих домах вымерли мужчины…
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен разместил изображение горца, которое сопровождает такой текст: «Благодаря «Инстаграму» видно, в чьих домах вымерли мужчины...»
«Актуально», — подписал он изображение.
Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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