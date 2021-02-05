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Хабиб Нурмагомедов: благодаря «Инстаграму» видно, в чьих домах вымерли мужчины…

Хабиб Нурмагомедов: благодаря «Инстаграму» видно, в чьих домах вымерли мужчины…
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен разместил изображение горца, которое сопровождает такой текст: «Благодаря «Инстаграму» видно, в чьих домах вымерли мужчины...»

«Актуально», — подписал он изображение.

Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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