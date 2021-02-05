Оливейра отреагировал на намёк Порье о третьем бое с Макгрегором

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, прокомментировал твит Дастина Порье о бое с Конором Макгрегором. Напомним, ранее Порье намекнул, что проведёт третий поединок с Макгрегором.

«Хм… То есть ты не хочешь драться со мной за золото в 155 фунтах? Тогда кто следующий? Кого мне нужно побить, чтобы чемпионский пояс в лёгком весе оказался у меня на талии?» — написал Оливейра в своём «твиттере».

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений. У 31-летнего Оливейры 30 побед и восемь поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.