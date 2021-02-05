Тренер Волкова: штаб Оверима хорошо нас изучил и наверняка что-то готовит

Тренер Тарас Кияшко, который работает с бойцом UFC Александром Волковым, рассказал о подготовке россиянина к бою с Алистаром Оверимом.
«Оверим опытный боец, но он развивается, меняет стиль от боя к бою. Если раньше он шёл напролом, используя свои данные, то сейчас проводит поединки мудрее и больше думает о защите, ловит соперников на ошибках, пользуется этим, любит побегать, заманивать к себе. Нужно хладнокровно его преследовать, прессинговать, бить и попадать. Как только он почувствует силу или пропустит — заканчивать поединок.
Мы пересматривали самые важные его поединки — это штук 10 последних, причём информативные даже те, в которых он проигрывал. Рекомендую это всем бойцам, потому что каждый раз вы будете видеть вещи, которые помогут при подготовке.
Как Алистар будет готовиться к Волкову? Наверное, будет много двигаться, затягивать, искать ошибки. Если начнёт проигрывать в стойке, попытается клинчевать, переводить в партер, бороться. С учётом того что последние несколько лет он готовился с Кёртисом Блэйдсом, его тренерский штаб хорошо нас изучил и наверняка что-то готовит.
Оверим не базовый борец, и тот же Блэйдс расскажет ему, как [тяжело] бороться с Александром. Думаю, Алистар будет удивлён, но вряд ли он недооценивает Сашу», — цитирует Кияшко «Матч-ТВ».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.
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