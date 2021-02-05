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Миочич: результат второго боя с Нганну будет таким же

Миочич: результат второго боя с Нганну будет таким же
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич считает, что у его будущего соперника Фрэнсиса Нганну нет шансов одержать над ним победу.

«Фрэнсис — очень жёсткий боец. Он постоянно побеждает нокаутом. Но, к сожалению, он снова должен драться со мной. Это плохая часть для него. Конечно, с момента первого боя он стал лучше, но я также прибавил.

Да, я стал старше, но у меня прибавилось мудрости, кроме того, я научился новым трюкам. Кто-то говорит, что старых псов невозможно обучить новым трюкам, но это неправда. За последние пару лет я многое узнал. Так что исход нашего повторного боя с Нганну будет таким же. Я выйду из октагона с чемпионским поясом на талии", — приводит слова Миочича BJ Penn.

Напомним, впервые Миочич и Нганну встретились в январе 2020 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.

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