Щекутьев: что такое ММА? Неконтролируемое поведение людей как во время боя, так и вне его

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев поделился своими мыслями о падении популярности бокса на фоне роста числа болельщиков ММА. По словам функционера, бокс всегда будет оставаться в тренде и занимать свой сегмент в мире единоборств.

«В России постоянно меняется мода на единоборства. То карате было в тренде, то MMA, то недавно набрали обороты кулачные бои, которые вообще, по-моему, надо запретить… А бокс — это особенный вид. Скоро, кстати, очень круглая дата — 21 июля 1921 года был проведён первый официально санкционированный бой за титул чемпиона мира. И столетие организации, под эгидой которой он состоялся — Всемирной боксерской ассоциации,— мы будем отмечать в Москве. Так вот, бокс на протяжении всей своей долгой истории держался на одном, высочайшем уровне популярности.

А ещё этот вид спорта учит настоящему соперничеству, соперничеству исключительно внутри ринга. А что такое смешанные единоборства, UFC? Это в том числе неконтролируемое поведение людей как во время боя, так и вне его. Мы не переживаем по поводу смешанных единоборств. Бокс — это на все времена, вид, на который родители не побоятся привести детей. Бокс по многим показателям в России входит в топ-тройку. Нам не страшна конкуренция», — приводит слова Щекутьева «Коммерсантъ».