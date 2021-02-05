Волков оказался тяжелее Оверима почти на 4 кг

В ночь на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 18. В его главном событии встретятся Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.

В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин перевесил оппонента. Волков потянул на 119,7 кг, в то время как вес Оверима составил 115,8 кг.

В предварительном карде шоу выступит ещё один россиянин — Тимур Валиев. Он оказался немного легче своего соперника. Вес Валиева составил 65,9 кг, а Мартин Дэй потянул на 66,2 кг.

UFC Вегас 18. Взвешивание

Александр Волков (264 фунта) — Алистар Оверим (255,5 фунта)

Кори Сандхеген (135,5) — Фрэнки Эдгар (135,5)

Майкл Джонсон (154,5) — Клэй Гуида (155)

Алешандре Пантожа (125,5) — Манель Капе (125,5)

Коди Стэманн (144,5) — Аскар Аскар (145)

Диего Феррейра (155) — Бенейл Дариуш (156).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 18.