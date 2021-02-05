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В лиге Хабиба показали, как выглядит новый чемпионский пояс промоушена

В лиге Хабиба показали, как выглядит новый чемпионский пояс промоушена
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба промоушена Eagle Fighting Promotions, чьим владельцем является чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, на странице организации в «Инстаграме» показала, как выглядит обновлённый чемпионский пояс EFC.

Дизайн сильно напоминает пояс UFC. На регалию нанесены буквы EFC, а также выбит орёл — символ промоушена, созвучный с его названием.

Соответствующее фото доступно на странице лиги в «Инстаграме».

Ближайший турнир лиги EFC состоится 9 февраля в Москве. В его ходе состоятся два титульных поединка. Напомним, что Хабиб Нурмагомедов не так давно приобрёл действующий промоушен Gorilla Fighting Promotions и, совершив ребрендинг, перезапустил его под названием Eagle Fighting Promotions.

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