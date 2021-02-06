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«Кто сказал, что я вменяемый?» Волков ответил на вопрос о психбольнице

«Кто сказал, что я вменяемый?» Волков ответил на вопрос о психбольнице
Бокс/ММА / UFC 0

Российский тяжеловес Александр Волков с юмором ответил на вопрос о том, как бы он стал доказывать свою вменяемость, если бы его по ошибки поместили в психиатрическую лечебницу.

«Кто сказал, что я вменяемый», — сказал Волков в интервью, размещённом на канале UFC Russia в YouTube.

Напомним, Александр Волков готовится провести первый поединок в 2021 году. В ночь с 6 на 7 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 18. Волков выступит в главном событии шоу. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона лиги Алистар Оверим. На церемонии взвешивания Волков перевесил оппонента почти на 4 кг.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC Вегас 18.

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