Церемония взвешивания и битва взглядов перед турниром UFC Вегас 18. Видео

В ночь на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 18. В его главном событии встретятся Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.
В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин перевесил оппонента. Волков потянул на 119,7 кг, в то время как вес Оверима составил 115,8 кг. В предварительном карде шоу выступит ещё один россиянин — Тимур Валиев. Он оказался немного легче своего соперника. Вес Валиева составил 65,9 кг, а Мартин Дэй потянул на 66,2 кг.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео церемонии взвешивания и битвы взглядов перед турниром UFC Вегас 18.
UFC Вегас 18. Итоги церемонии взвешивания.
Александр Волков (264 фунта) — Алистар Оверим (255,5);
Кори Сандхеген (135,5) — Фрэнки Эдгар (135,5);
Майкл Джонсон (154,5) — Клэй Гуида (155);
Алешандре Пантожа (125,5) — Манель Капе (125,5);
Коди Стэманн (144,5) — Аскар Аскар (145);
Диего Феррейра (155) — Бенейл Дариуш (156).
- 6 февраля 2021
-
01:21
-
00:27
- 5 февраля 2021
-
23:49
-
22:27
-
21:54
-
20:48
-
19:35
-
18:51
-
17:53
-
17:19
-
16:12
-
15:29
-
14:17
-
14:00
-
13:10
-
12:02
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:07
-
10:01
-
09:00
-
07:27
-
00:55
- 4 февраля 2021
-
23:48
-
22:55
-
22:26
-
21:20
-
20:54
-
19:58
-
18:53
-
17:38
-
16:30
-
15:09
-
14:11