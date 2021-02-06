Церемония взвешивания и битва взглядов перед турниром UFC Вегас 18. Видео

В ночь на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 18. В его главном событии встретятся Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.



В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин перевесил оппонента. Волков потянул на 119,7 кг, в то время как вес Оверима составил 115,8 кг. В предварительном карде шоу выступит ещё один россиянин — Тимур Валиев. Он оказался немного легче своего соперника. Вес Валиева составил 65,9 кг, а Мартин Дэй потянул на 66,2 кг.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео церемонии взвешивания и битвы взглядов перед турниром UFC Вегас 18.

UFC Вегас 18. Итоги церемонии взвешивания.



Александр Волков (264 фунта) — Алистар Оверим (255,5);

Кори Сандхеген (135,5) — Фрэнки Эдгар (135,5);

Майкл Джонсон (154,5) — Клэй Гуида (155);

Алешандре Пантожа (125,5) — Манель Капе (125,5);

Коди Стэманн (144,5) — Аскар Аскар (145);

Диего Феррейра (155) — Бенейл Дариуш (156).