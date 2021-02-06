Ванзант показала лицо после дебюта в кулачных боях

В ночь на 6 февраля по московскому времени американская девушка-боец Пейдж Ванзант дебютировала в лиге кулачных поединков Bare Knuckle FC. Спортсменка выступила в главном событии шоу, её соперницей стала Британи Харт. По итогам пятираундового противостояния победа решением судей досталась Харт. Ванзант после неудачного боя уже успела выложить фото в социальную сеть. Пейдж показала, как выглядит её лицо после дебюта в кулачных поединках.

«Скромна в победах, скромна в поражениях», — подписала фото Ванзант.

Соответствующее фото доступно на её официальной странице в «Инстаграме».

Напомним, прежде Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в ММА-промоушене она провела летом 2020 года и досрочно уступила перспективной Аманде Рибас.