Ванзант показала лицо после дебюта в кулачных боях
В ночь на 6 февраля по московскому времени американская девушка-боец Пейдж Ванзант дебютировала в лиге кулачных поединков Bare Knuckle FC. Спортсменка выступила в главном событии шоу, её соперницей стала Британи Харт. По итогам пятираундового противостояния победа решением судей досталась Харт. Ванзант после неудачного боя уже успела выложить фото в социальную сеть. Пейдж показала, как выглядит её лицо после дебюта в кулачных поединках.
«Скромна в победах, скромна в поражениях», — подписала фото Ванзант.
Соответствующее фото доступно на её официальной странице в «Инстаграме».
Напомним, прежде Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в ММА-промоушене она провела летом 2020 года и досрочно уступила перспективной Аманде Рибас.
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