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Диетолог из команды Лопеса: у Ломаченко такой психолог, что ему самому психолог нужен

Диетолог из команды Лопеса: у Ломаченко такой психолог, что ему самому психолог нужен
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Украинский диетолог Александр Фока, который некогда был вхож в тренировочный лагерь Василия Ломаченко, а позже готовил Теофимо Лопеса к схватке с украинцем, рассказал, почему Лопесу удалось «залезть в голову» сопернику ещё до боя.

«У Василия такой психолог, что ему самому психолог нужен. Он для меня теоретик. Не видел ничего сверхъестественного. И у этого психолога только один Вася. Он работал с саблистками, но выгнали его оттуда, насколько знаю. У него был свой кабинет в Конча-Заспе. И сейчас один Вася остался.

Вася уйдёт через год-два, и с кем он останется? Опять уйдёт, вернётся к научной работе? Показатель твоей работы – востребован ли ты, приходит ли к тебе кто-то. Или взять какого-то посредственного боксёра и с ним показать результат. А не с Усиком, например. С Усиком легко показать результат. На Усике, даже мало чего делая, ты будешь выглядеть очень хорошо, потому что это Усик. А с каким-то боксёром послабее очень сложно показать результат.

Ну а по психологу будет понятно после Васи. Хотя мне всё и так понятно. Не считаю его специалистом, чисто теоретиком», — приводит слова Фоки Xsport.

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