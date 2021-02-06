Хирн рассказал, что готовит для Бивола «странный» план

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что в 2021 году планирует организовать для чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола два боя. При этом функционер рассказал, что у него достаточно странный план для россиянина.

«Вообще-то, для Бивола мы готовим кое-что достаточно странное. Это удивит людей. У него будет два боя. Один в апреле, а следующий — в июле. Оба пройдут в разных странах. Это будут два хороших поединка. Похоже, после долгого простоя Дмитрий будет занят», — приводит слова промоутера Bad Left Hook.

Напомним, Дмитрий Бивол пропустил весь 2020 год. Последний раз он появлялся на ринге в октябре 2019 года и единогласным решением судей победил Ленина Кастильо.