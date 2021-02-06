Шакур Стивенсон готов встретиться с Ломаченко

Бывший чемпион мира во втором полулёгком весе небитый Шакур Стивенсон рассказал, что готов ко встрече с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.

«Если такой вопрос встанет, буду готов стать следующим соперником Ломаченко. Я проводил спарринги почти со всеми лучшими бойцами второго полулёгкого и лёгкого веса. Никто не смог меня побить. Это факт», — приводит слова американца Boxingnews24.

Стивенсон на сегодняшний день является одним их главных проспектов промоутерской компании Боба Арума. В прошлом у Шакура была успешная любительская карьера. Он является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года.

Ломаченко последний раз выходил на ринг в октябре 2020 года и уступил Теофимо Лопесу.