Шакур Стивенсон готов встретиться с Ломаченко
Бывший чемпион мира во втором полулёгком весе небитый Шакур Стивенсон рассказал, что готов ко встрече с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.
«Если такой вопрос встанет, буду готов стать следующим соперником Ломаченко. Я проводил спарринги почти со всеми лучшими бойцами второго полулёгкого и лёгкого веса. Никто не смог меня побить. Это факт», — приводит слова американца Boxingnews24.
Стивенсон на сегодняшний день является одним их главных проспектов промоутерской компании Боба Арума. В прошлом у Шакура была успешная любительская карьера. Он является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года.
Ломаченко последний раз выходил на ринг в октябре 2020 года и уступил Теофимо Лопесу.
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
12:52
-
11:50
-
10:52
-
09:44
-
08:42
-
01:21
-
00:27
- 5 февраля 2021
-
23:49
-
22:27
-
21:54
-
20:48
-
19:35
-
18:51
-
17:53
-
17:19
-
16:12
-
15:29
-
14:17
-
14:00
-
13:10
-
12:02
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:07
-
10:01
-
09:00
-
07:27
-
00:55
- 4 февраля 2021
-
23:48
-
22:55
-
22:26
-
21:20
-
20:54
-
19:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам