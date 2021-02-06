Хабиб пожелал удачи Валиеву перед вторым боем в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи бойцу Тимуру Валиеву перед турниром UFC Вегас 18.

«Ты долго к этому шёл. Брат, аккуратно это сделай, по-лакски», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, турнир UFC Вегас 18 пройдёт в ночь с 6 на 7 февраля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Валиев выступит в предварительном карде шоу, его соперником станет Мартин Дэй. Последний выходит в октагон на коротком уведомлении. Валиев должен был встретиться с Хулио Арсе, однако тот выбыл из карда шоу за несколько дней до его проведения.

Напомним, главным событием турнира UFC Вегас 18 станет схватка Александра Волкова с Алистаром Оверимом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.