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Хабиб пожелал удачи Валиеву перед вторым боем в UFC

Хабиб пожелал удачи Валиеву перед вторым боем в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи бойцу Тимуру Валиеву перед турниром UFC Вегас 18.

«Ты долго к этому шёл. Брат, аккуратно это сделай, по-лакски», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, турнир UFC Вегас 18 пройдёт в ночь с 6 на 7 февраля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Валиев выступит в предварительном карде шоу, его соперником станет Мартин Дэй. Последний выходит в октагон на коротком уведомлении. Валиев должен был встретиться с Хулио Арсе, однако тот выбыл из карда шоу за несколько дней до его проведения.

Напомним, главным событием турнира UFC Вегас 18 станет схватка Александра Волкова с Алистаром Оверимом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.

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