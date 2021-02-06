Грузинский боец UFC побоксировал с прорубью, в которой разбил голову

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, взял реванш у проруби, о которую разбил голову. Видео спортсмен опубликовал в своём «инстаграме».



Напомним, Двалишвили неудачно нырнул в покрытую льдом прорубь, из-за чего разбил голову.



«Недавно я совершил ошибку. Поверьте, я не такой сумасшедший. Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка», — написал Двалишвили в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Мераба Двалишвили.

30-летний Двалишвили выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Последний поединок он провёл в августе 2020 года и победил Джона Додсона единогласным решением судей. На его счету 16 боёв в MMA, в которых он одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.