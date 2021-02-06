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Грузинский боец UFC побоксировал с прорубью, в которой разбил голову

Грузинский боец UFC побоксировал с прорубью, в которой разбил голову
Бокс/ММА / UFC 0

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, взял реванш у проруби, о которую разбил голову. Видео спортсмен опубликовал в своём «инстаграме».

Напомним, Двалишвили неудачно нырнул в покрытую льдом прорубь, из-за чего разбил голову.

«Недавно я совершил ошибку. Поверьте, я не такой сумасшедший. Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка», — написал Двалишвили в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Мераба Двалишвили.

30-летний Двалишвили выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Последний поединок он провёл в августе 2020 года и победил Джона Додсона единогласным решением судей. На его счету 16 боёв в MMA, в которых он одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.

Грузинский боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
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