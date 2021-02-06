Боец ММА рассказал, как Хабиб Нурмагомедов помог 50 наркозависимым людям

Боец ММА Магомедзаид Заидов рассказал, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов тесно вовлечён в процесс оказания помощи наркозависимым и помог реабилитироваться нескольким десяткам человек.



«Хабиб очень тесно вовлечен в процесс оказания помощи наркозависимым. Очень многим людям помог. Человек 50, которым он помог реабилитироваться. И финансово им помогает, и есть такие сложные люди, которым необходимо какое-то авторитетное лицо, которое бы обратилось к нему, смотивировало.



Хабиб уделял свое время, приходил, уделял внимание, разговаривал с ними. Это даже больше стоит, чем финансовая помощь. Финансовая помощь, когда она излишняя, как откуп идет.



А внимание, которое человек уделяет, оно дорогого стоит. Хабиб этим очень многим помог, ребятам из района, с которыми вместе рос», — приводит слова Заидова «Спорт-экспресс».