Усман — Бёрнс. Проморолик к турниру UFC 258

13 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 258. В главном поединке турнира встретятся бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, и чемпион организации Камару Усман.
За неделю до поединка пресс-служба UFC опубликовала проморолик противостояния.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
34-летний Бёрнс выступает в MMA с 2012 года. Последний поединок провёл в мае 2020 года и победил Тайрона Вудли единогласным решением судей. На его счету 19 побед и три поражения. У 33-летнего Усмана 17 побед и одно поражение.
Напомним, бой Бёрнса с Усманом откладывали дважды. В июле Гилберт выпал из турнира UFC 251 из-за заражения коронавирусом, а в декабре бой на турнире UFC 256 сорвался из-за проблем у Усмана со здоровьем.
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