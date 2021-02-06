Фьюри и Джошуа ещё не решили, чьё имя будет стоять первым на постере

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри ещё не решили, чьё имя будет первым на постере.
«Это по-прежнему является предметом дискуссии. Я жду, когда мы приступим к этому вопросу. Думаю, мы будем обсуждать, чьё имя будет первым на постере, кто первым выйдет на ринг, кто первым будет взвешиваться. Шутки в сторону, но это не та вещь, которую можно решить телефонным звонком. Мы будем обсуждать это ближайшую неделю или даже дольше.
Я не могу представить себе, чтобы мы подбрасывали монетку по видеозвонку, решая этот вопрос. Лучше сделать это через бумаги, в обсуждениях, что должно будет нас привести к полюбовному соглашению.
Как мне кажется, у Джошуа более громкое имя на мировом рынке. Но мы не хотим рисковать поединком ради подобных вещей», — приводит слова Хирна BoxingScene.
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