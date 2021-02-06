Макгрегор показал травмированную ногу через две недели после поражения от Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал свою травмированную ногу через две недели после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 257.
Несмотря на то что с момента боя прошло две недели, нога Макгрегора по-прежнему опухшая.
Напомним, Макгрегор был отстранён от боёв на полгода по медицинским соображениям.
Фото: «Инстаграм» Конора Макгрегора
Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января (по московскому времени). Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
На счету 32-летнего Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел 6 поражений. У его ровесника Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений.
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