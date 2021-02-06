Хабиб показал, как он выполняет «планку»

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он выполняет упражнение «планка».
«Тренировки это моя тема, куда бы не ехал и где бы не был. Поверьте мне это здоровье и хорошее настроение», — подписал видео Хабиб.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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