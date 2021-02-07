Результаты турнира MMA Серия-25: Шторм

6 февраля в Омске состоится турнир «ММА Серия-25: Шторм», организованный совместно с авторской школой единоборств «Шторм» Александра Шлеменко, а также новой командой легендарного бойца STORM Shlemenko ight team.
Итоги турнира:
Константин Булыгин (Россия) победил Вячеслава Мещеркина (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (2:47);
Карен Амбурцумян (Россия) победил Махмуда Рахманова (Россия) болевым приемом во 2-м раунде (4:33);
Рашад Галайчиев (Россия) победил Евгения Щербакова (Россия) удушающим приемом во 2-м раунде (2:28);
Валмир Галиев (Россия) победил Антона Митрофанова (Россия) ТКО во 2-м раунде (травма ноги у Митрофанова, время остановки боя — 1:29);
Денис Кириллов (Россия) победил Владислава Шабалина (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (3:26);
Юлия Островерхова (Россия) победила Дарью Банкину (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (1:26);
Мири Садыгов (Россия) победил Амирхана Зоидова (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (1:02);
Алексей Шуркевич (Россия) победил Улугбека Осканова (Кыргызстан) единогласным решением судей;
Александр Подмарев (Россия) победил Магомеда Алиева (Россия) КО в 3-м раунде (1:47);
Александр Осетров (Россия) победил Нуржигита Караева (Кыргызстан) единогласным решением судей.
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