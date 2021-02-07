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Валиев единогласным решением победил Дэя на турнире UFC Вегас 18

Валиев единогласным решением победил Дэя на турнире UFC Вегас 18
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 18. В рамках предварительного карда российский боец Тимур Валиев встретился с американцем Мартином Дэем.

Победу в бою единогласным решением судей одержал Валиев.

В главном событии турнира встретятся Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.

Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. В последнем поединке в октябре 2020 года он победил Уолта Харриса. Что касается Оверима, то ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.

UFC 2021. UFC Fight Night 184, Абу-Даби, ОАЭ
Мартин Дэй - Тимур Валиев (W)
07 февраля 2021, воскресенье. 01:30 МСК
Мартин Дэй
Окончено
PTS
Тимур Валиев
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