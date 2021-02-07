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Валиев прокомментировал победу над Дейем на турнире UFC Fight Night 184

Валиев прокомментировал победу над Дейем на турнире UFC Fight Night 184
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец Тимур Валиев прокомментировал победу над американцем Мартином Дейем на турнире UFC Вегас 18. Бой завершился единогласной победой россиянина.

«В прошлый раз, к сожалению, я был слишком эмоционален, хотел проявить себя. Сегодня же я был сконцентрирован и сделал всё правильно. Сегодня я дрался не в своём весе, поскольку соперник вышел на коротком уведомлении. В следующем бою, надеюсь, подерусь уже в своём дивизионе. Сегодня сконцентрировался на работе в гарде, чтобы не позволить сопернику что-то сделать в стойке», — сказал Валиев после боя.

В главном событии турнира встретятся Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.

Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. В последнем поединке в октябре 2020 года он победил Уолта Харриса. Что касается Оверима, то ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге.

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