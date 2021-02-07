Валиев прокомментировал победу над Дейем на турнире UFC Fight Night 184

Российский боец Тимур Валиев прокомментировал победу над американцем Мартином Дейем на турнире UFC Вегас 18. Бой завершился единогласной победой россиянина.

«В прошлый раз, к сожалению, я был слишком эмоционален, хотел проявить себя. Сегодня же я был сконцентрирован и сделал всё правильно. Сегодня я дрался не в своём весе, поскольку соперник вышел на коротком уведомлении. В следующем бою, надеюсь, подерусь уже в своём дивизионе. Сегодня сконцентрировался на работе в гарде, чтобы не позволить сопернику что-то сделать в стойке», — сказал Валиев после боя.

В главном событии турнира встретятся Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.

Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. В последнем поединке в октябре 2020 года он победил Уолта Харриса. Что касается Оверима, то ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге.