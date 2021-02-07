Хабиб поздравил Валиева с победой в бою на турнире UFC

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Тимура Валиева с победой над американцем Мартином Дэем на турнире UFC Вегас 18. Валиев победил единогласным решением судей.

«Поздравляю, брат. Чётко по плану», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

В главном событии турнира встретятся Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.

Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. В последнем поединке в октябре 2020 года он победил Уолта Харриса. Что касается Оверима, то ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.