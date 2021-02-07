Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Сэндхаген нокаутировал Эдгара на 28-й секунде в соглавном бою турнира UFC Fight Night 184

Сэндхаген нокаутировал Эдгара на 28-й секунде в соглавном бою турнира UFC Fight Night 184
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Вегас 18 (Fight Night 184), в котором встретились представители полулёгкой весовой категории – 28-летний американец Кори Сэндхаген и его 39-летний соотечественник Фрэнки Эдгар.

Бой был завершён нокаутом уже на 28-й секунде поединка после точного попадания Сэндхагена коленом в голову Эдгара.

Видео ярких моментов боя Сэндхаген – Эдгар доступно на «Чемпионате».

Для Сэндхагена эта победа стала 14-й в карьере ММА при 2 поражениях (7-1 в UFC). У Эдгара это 4-е поражение в последних 5 боях, его рекорд в MMA – 24-9-1.

Напомним, что в главном событии встретятся бойцы тяжёлого веса россиянин Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.

UFC 2021. UFC Fight Night 184, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген (W) - Фрэнки Эдгар
07 февраля 2021, воскресенье. 06:10 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
KO
Фрэнки Эдгар
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021