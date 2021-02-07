Сэндхаген нокаутировал Эдгара на 28-й секунде в соглавном бою турнира UFC Fight Night 184

В Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Вегас 18 (Fight Night 184), в котором встретились представители полулёгкой весовой категории – 28-летний американец Кори Сэндхаген и его 39-летний соотечественник Фрэнки Эдгар.
Бой был завершён нокаутом уже на 28-й секунде поединка после точного попадания Сэндхагена коленом в голову Эдгара.
Видео ярких моментов боя Сэндхаген – Эдгар доступно на «Чемпионате».
Для Сэндхагена эта победа стала 14-й в карьере ММА при 2 поражениях (7-1 в UFC). У Эдгара это 4-е поражение в последних 5 боях, его рекорд в MMA – 24-9-1.
Напомним, что в главном событии встретятся бойцы тяжёлого веса россиянин Александр Волков и экс-претендент на титул чемпиона UFC Алистар Оверим.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.
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