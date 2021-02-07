Сэндхаген: победитель боя Ян – Стерлинг будет нокаутирован мной в июле

28-летний американский боец UFC Кори Сэндхаген после яркой победы нокаутом над 39-летним Фрэнки Эдгаром в соглавном бою турнира UFC Вегас 18 (Fight Night 184) выразил мнение о своём будущем поединке.
«Если Стерлинг побеждает Яна, я должен дать ему вздремнуть. В любом случае, победитель их боя будет нокаутирован мной в июле.
Сейчас я совсем другой, чем был до боя со Стерлингом, – я буквально монстр. Я слышал, что Ян говорил о бое с Ти Джей Диллашоу, но для меня это чушь. Сразись со мной, я самый крутой парень наряду со Алджэмэйном.
Нокаут в бою с Эдгаром? Не хочу даже смотреть повтор, но лучше пусть это произойдёт с ним, чем со мной. Конечно, было волнение по поводу моих борцовских навыков, потому что все знают, что в этом я отстой, но я был готов к этому», — приводит слова Сэндхагена после боя MMAFighting в «Твиттере».
Для Сэндхагена эта победа стала 14-й в карьере ММА при 2 поражениях (7-1 в UFC). У Эдгара это 4-е поражение в последних 5 боях, его рекорд в MMA – 24-9-1.
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