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Волков одержал победу нокаутом над Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18

Волков одержал победу нокаутом над Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 18 (Fight Night 184) в тяжёлом весе между российским бойцом смешанных единоборств 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

Бой был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом Александра Волкова.

Видео ярких моментов боя Волков – Оверим доступно на «Чемпионате».

Всего счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

В соглавном бою турнира Сэндхаген на 28-й секунде нокаутировал 39-летнего Эдгара, а Валиев единогласным решением победил Дэя в предварительном карде.

Напомним, что «Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию.

Волков уничтожил Оверима! НОКАУТ!!! Дайте Александру титульный бой! LIVE!
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UFC 2021. UFC Fight Night 184, Абу-Даби, ОАЭ
Алистар Оверим - Александр Волков (W)
07 февраля 2021, воскресенье. 06:40 МСК
Александр Волков
Окончено
TKO
Алистар Оверим
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