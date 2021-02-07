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Волков одержал победу нокаутом над Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 18 (Fight Night 184) в тяжёлом весе между российским бойцом смешанных единоборств 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

Бой был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом Александра Волкова.

Видео ярких моментов боя Волков – Оверим доступно на «Чемпионате».

Всего счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

В соглавном бою турнира Сэндхаген на 28-й секунде нокаутировал 39-летнего Эдгара, а Валиев единогласным решением победил Дэя в предварительном карде.

Напомним, что «Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию.