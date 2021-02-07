Ян поздравил Волкова с победой над Оверимом на турнире UFC Вегас 18
27-летний российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, поздравил коллегу и соотечественника Александра Волкова с победой нокаутом над Алистаром Оверимом в главном бою турнира UFC Вегас 18.
«25-я досрочная победа! Саня, поздравляю!» — гласит пост Яна в инстаграм-сториз.
Напомним, что бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.
Всего счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
Волков после боя с Оверимом заявил о готовности биться за пояс UFC в тяжёлом весе
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