Волков после победы над Оверимом попал в больницу

Российский боец UFC Александр Волков оказался в больнице после победы над Алистаром Оверимом. Волков сообщил, что повредил ногу в поединке.



«Всем большое спасибо за поздравления. Физически не смогу ответить всем на ваши сообщения. Большое спасибо тем, кто поддерживал. Сейчас я приехал после боя в больницу, нужно сделать снимок. У меня всё нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом.



Так я полностью нахожусь в хорошем состоянии, доволен победой, доволен, как прошёл бой. Всё отлично, спасибо всем за поддержку. Дальше будем идти к титулу», — рассказал Александр Волков в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, что бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.



Всего счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.