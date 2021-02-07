Шлеменко: Волков будет чемпионом UFC, это только вопрос времени

Бывший чемпион Bellator ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Александра Волкова в поединке с Алистаром на турнире UFC Вегас 18.



«Предсказывал, что Волков победит. Сейчас он победил уже почти всех, набрал массу, вес, изменился. Он сейчас раскрывается постепенно. Волков сейчас сильнее, чем был. Александр имеет звания чемпиона. Он знает, что значит быть чемпионом. Считаю, это только вопрос времени, он будет чемпионом UFC», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Бой был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом Александра Волкова. На счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.