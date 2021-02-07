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Тренер Волкова: перед боем с Оверимом у Александра были повреждены оба голеностопа

Тренер Волкова: перед боем с Оверимом у Александра были повреждены оба голеностопа
Бокс/ММА / UFC 0
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Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, поделился впечатлениями от победы подопечного над Алистаром Оверимом.

«Он разбил ногу. Перед боем оба голеностопа были повреждены. Во время тренировок постоянно били ногами, потом реанимировали их — лед, лечение. Во время подготовки времени на восстановление нет, ноги то разбиваются, то заживают.

Ногами бить все равно нужно, и он использовал их достаточно эффективно. Оверим хорошо двигается, надо было лишить его этого. Во время боя используешь все по максимуму, но во втором раунде Саша уже практически не использовал ноги.

Думали, закончим во втором или третьем раунде. Но не ожидал, что Оверим уже на второй раунд выйдет таким. Саша сказал, что с первых секунд понял, если всё не закончится во втором раунде, то бой остановят. Оверим был сильно посечен, кровь мешала видеть.

Опасения были, когда Оверим бросал руку и попадал. Но Саша всё видел и грамотно защищался», — приводит слова Тараса Кияшко «Матч ТВ».

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