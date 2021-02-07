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Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс

Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBC и WBA Леон Спинкс скончался в возрасте 67 лет, сообщает BoxingScene.

Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание — пять лет назад у Спинкса был диагностирован рак простаты.

Мировую известность Спинксу принесла победа над Мохаммедом Али в феврале 1978 года. У Спинкса тот бой был восьмым на профессиональном ринге, а Али планировал завершить карьеру после того боя и совершенно не готовился к нему.

Однако из-за этого поражения Али передумал завершать карьеру, в сентябре вышел на реванш со Спинксом и победил единогласным решением судей.

Спинкс провёл 46 поединков, в которых одержал 26 побед, потерпел 17 поражений, три боя завершились вничью.

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