Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBC и WBA Леон Спинкс скончался в возрасте 67 лет, сообщает BoxingScene.



Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание — пять лет назад у Спинкса был диагностирован рак простаты.



Мировую известность Спинксу принесла победа над Мохаммедом Али в феврале 1978 года. У Спинкса тот бой был восьмым на профессиональном ринге, а Али планировал завершить карьеру после того боя и совершенно не готовился к нему.



Однако из-за этого поражения Али передумал завершать карьеру, в сентябре вышел на реванш со Спинксом и победил единогласным решением судей.



Спинкс провёл 46 поединков, в которых одержал 26 побед, потерпел 17 поражений, три боя завершились вничью.