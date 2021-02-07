Махачев высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался насчёт убийства бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова. Махачев отметил, что в Махачкале с каждым днём становится всё меньше настоящих мужчин.



СМИ сообщили, что Капланов был убит из-за земельного спора, он был застрелен в отделе полиции Махачкалы. Как сообщил телеграм-канал Baza, убийцами были бойцы ОМОНа.



«Все знали и будут помнить тебя как настоящего мужчину! Очень жаль, что в нашем городе настоящих горцев и мужчин с каждым днем становится меньше», — написал Махачев в своём «инстаграме».

Убийство произошло вечером 7 февраля. Как сообщают СМИ, подозреваемый был задержан, он является сотрудником силового ведомства.