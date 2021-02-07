Махачев высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался насчёт убийства бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова. Махачев отметил, что в Махачкале с каждым днём становится всё меньше настоящих мужчин.
СМИ сообщили, что Капланов был убит из-за земельного спора, он был застрелен в отделе полиции Махачкалы. Как сообщил телеграм-канал Baza, убийцами были бойцы ОМОНа.
«Все знали и будут помнить тебя как настоящего мужчину! Очень жаль, что в нашем городе настоящих горцев и мужчин с каждым днем становится меньше», — написал Махачев в своём «инстаграме».
Убийство произошло вечером 7 февраля. Как сообщают СМИ, подозреваемый был задержан, он является сотрудником силового ведомства.
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