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Махачев высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села

Махачев высказался об убийстве бывшего главы дагестанского села
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался насчёт убийства бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова. Махачев отметил, что в Махачкале с каждым днём становится всё меньше настоящих мужчин.

СМИ сообщили, что Капланов был убит из-за земельного спора, он был застрелен в отделе полиции Махачкалы. Как сообщил телеграм-канал Baza, убийцами были бойцы ОМОНа.

«Все знали и будут помнить тебя как настоящего мужчину! Очень жаль, что в нашем городе настоящих горцев и мужчин с каждым днем становится меньше», — написал Махачев в своём «инстаграме».

Убийство произошло вечером 7 февраля. Как сообщают СМИ, подозреваемый был задержан, он является сотрудником силового ведомства.

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