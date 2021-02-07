Волков — о победе над Оверимом: он задыхался от крови

Российский боец ММА Александр Волков подробно прокомментировал победу над Алистаром Оверимом.



«Самый первый удар меня потряс. Но не потряс в духе: «О, Боже! Что за удар». Он просто хорошо попал. Потом было еще два попадания, но уже совсем не так чувствительно, как в первом случае. Я чуть растерялся, так как не получилось реализовать план с самого начала. Хотел больше работать ногами по корпусу, по голове, но он хорошо изучил меня и успешно блокировал все попытки. Получилось только попасть по ноге. Пришлось перестроиться на более классическую работу с рук. Просто делал это более агрессивно, давил. Я понимал, что чем меньше буду давать ему возможность передвигаться и думать, тем будет проще, поэтому старался постоянно накидывать удары. Это и привело к такому результату.



На самом же деле, с начала первого раунда мне было тяжеловато. Я даже сомневался в себе. На мой взгляд, он вышел в хорошей форме и ждал моей ошибки. Несколько раз я был близок к тому, чтобы ошибиться. Но в итоге получилось разбить ему лицо так, что он задыхался от крови. Не знаю, видно ли это на видео, но я ощущал, как он постоянно пытался то ли отсморкнуться, то ли еще что. Слышал, что вдох ему было сделать тяжело. Помню, наносил ему тяжелые удары и удивлялся, как он стоит на ногах. Естественно, во втором раунде, когда он перенес огромное количество ударов, говорить, что он не в форме, сложно. Поставьте любого человека и нанесите ему 20-30 ударов по голове. Думаю, после такого любой будет не в форме. Поэтому я бы не согласился. Оверим был собран, настроен, он очень хорошо готовился под меня. Если посмотреть, то в свой тренировочный лагерь он привлекал много ребят, похожих на меня: ростом за два метра, бьющих. Он серьёзно изучил меня. Просто Алистар не рассчитал, что я буду так сильно и остро бить руками, пробивая его защиту. А так, все шло по его плану», — приводит слова Волкова Sport24.